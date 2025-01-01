«Да вы что говорите?» — Захарова вспомнила, как россияне отреагировали на уход Ельцина в 1999 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Захарова: некоторые россияне не верили в уход Ельцина в 1999 году

«Да вы что говорите?» — Захарова вспомнила, как россияне отреагировали на уход Ельцина в 1999 году

Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов

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Борис Николаевич занимал высший государственный пост с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Некоторые россияне не верили 31 декабря 1999 года, что Борис Ельцин покидает пост президента РФ. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она поделилась историей, как после обращения Ельцина позвонила своему отцу Владимиру Захарову, который в то время работал в российском посольстве в Китае. Когда он услышал о решении президента, то не поверил.

«Он мне отвечает: «У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?»… Я говорю: «Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», — рассказала дипломат.

После разговора Владимир Захаров сообщил послу РФ в Китае о решении Ельцина. Тот тоже сначала не поверил.

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Мария Захарова после работы 31 декабря 1999 года села в маршрутку, чтобы добраться домой. Пассажиры активно обсуждали новость о Ельцине. Многие не видели обращение по телевизору, поэтому приняли известие об уходе президента за шутку.

«Маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты. Люди говорят: «Да вы что такое говорите?» — поделилась Захарова.

Дипломат обратила внимание, что раньше не было смартфонов, поэтому новости можно было узнать по телевизору.

Борис Николаевич Ельцин занимал высший государственный пост с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Политик скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца, вызванной прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем и полиорганной недостаточностью. Ельцин был награжден орденами Ленина, «Знаком Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как готовили новогоднее обращение Бориса Ельцина об уходе в отставку. Выступление президента требовало секретности.

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