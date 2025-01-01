«Обнимаю крепко»: Mia Boykа впервые опубликовала фото с возлюбленным

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Миа Бойка впервые опубликовала фото с возлюбленным

MIA BOYKA в новогоднюю ночь впервые опубликовала фото с возлюбленным

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Похоже, отношения пары выходят на новый уровень.

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) в новогоднюю ночь впервые поделилась фото с возлюбленным. Публикацию она выложила в личном блоге.

«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим близким здоровья и много позитивных моментов в новом году! Всех обнимаю крепко», — подписала она снимки.

Еще год назад в интервью HELLO! артистка говорила, что никогда не покажет своего парня в соцсетях, так как это, по ее мнению, несерьезно. Она отмечала, что о ее возлюбленном публика должна узнать все лишь тогда, когда он станет ее мужем.

Кажется, Миа решила все же переступить через свои принципы и приоткрыла завесу своей личной жизни, но ненамного: лица молодого человека на фото не видно.

Возможно, таким образом певица дала понять, что отношения у них с молодым человеком серьезные и скоро перейдут на новый уровень.

Известно, что пара находится в Таиланде, и 2025-й год они встречали вместе.

Mia Boykа и ее возлюбленный в Таиланде. Instagram*/miaboyka

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