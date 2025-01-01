Анастасия Швецова, вероятно, решилась на развод с любвеобильным артистом.

Жена рэпера Natan Анастасия Швецова намекнула на предстоящий развод. Такие выводы можно сделать из опубликованного пока еще супругой артиста поста.

Анастасия на своей странице в социальной сети решила подвести итоги 2024 года. Швецова признала прошедшие 12 месяцев трудными, но, несмотря на все произошедшее, она им благодарна.

«Я принимаю тебя, 2024 год, хотя ты оказался непростым, полным испытаний, изменений и уроков. <… >Ты открыл глаза на то, что не всегда нужно спешить с ответами и что не каждый конец — это потеря», — пишет она.

Анастасии все еще больно осознавать истину, но она воспринимает все произошедшее как жизненный урок, который может пойти ей только на пользу.

«Ты не восстановил меня, а оставил мне выбор, как действовать дальше. Поэтому спасибо, 2024 год, ты был сложным, но необходимым», — признается Швецова.

Natan попал в скандал после участия в шоу о выживании звезд. Там его застали во время страстного поцелуя с блогером Лерчек (Валерия Чекалина), а позднее и с певицей Бьянкой.

Как сообщала Анастасия Швецова, они с супругом разъехались еще до начала его выходок, поэтому она не испытывает особой обиды и тем более ненависти.

Ранее 5-tv.ru писал о непростом выборе Natan между Лерчек и женой.



