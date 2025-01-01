Мобилизованный был малоподвижен, замкнут и почти не разговаривал.

На Украине призвали в ряды ВСУ мужчину с аутизмом. Об этом сообщил украинских боевик Виталий Михаленко, попавший в плен ВС РФ, его слова приводит Минобороны России.

Он рассказал, что мужчина был малоподвижен, замкнут и почти не разговаривал. Тем не менее сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) распределили его помощником повара в полевую столовую.

«Его родители приезжали, привозили показать подтверждающие документы о состоянии здоровья, но его не отпустили. <…> На медкомиссии в заключении всем пишут, что ты здоров и годен», — сказал Михаленко.

Кроме того, он рассказал, что подготовка перед отправкой на фронт длилась всего две недели. Во время нее в основном боевики жгли костры на полигоне, чтобы согреться от холода. По словам военнопленного, не было практических занятий по основным предметам боевой подготовки, дисциплина отсутствовала. Также боевики, которые ездили на подготовку во Францию, так и не научились ничему. В зоне боевых действий они регулярно обстреливают своих же и добивают раненных.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации по защите Донбасса. После этого их срок действия неоднократно продлевался. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. В ноябре был подписан закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина стремительно снижает призывной возраст.