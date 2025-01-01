Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд грузовика на толпу
Власти рекомендуют жителям держаться подальше от Бурбон-стрит.
Фото: Reuters/ABC AFFILIATE WGNO
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Наезд грузовика на толпу празднующих Новый год в районе Бурбон-стрит в Новом Орлеане является терактом. Об этом заявила мэр города Латойя Кантрелл.
«Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», — цитирует Кантрелл CNN.
После случившегося представители Федерального бюро расследований (ФБР) заявили, что на месте происшествия были обнаружены различные взрывные устройства. Об этом сообщило издание Fox News.
Местные власти рекомендуют жителям и гостям города держаться подальше от Бурбон-стрит. Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри назвал случившееся «ужасным актом насилия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами трагедии стали десять человек. Еще 30 людей получили различные травмы.
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