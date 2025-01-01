Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд грузовика на толпу

Наезд грузовика на толпу празднующих Новый год в районе Бурбон-стрит в Новом Орлеане является терактом. Об этом заявила мэр города Латойя Кантрелл.

«Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», — цитирует Кантрелл CNN.

После случившегося представители Федерального бюро расследований (ФБР) заявили, что на месте происшествия были обнаружены различные взрывные устройства. Об этом сообщило издание Fox News.

Местные власти рекомендуют жителям и гостям города держаться подальше от Бурбон-стрит. Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри назвал случившееся «ужасным актом насилия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами трагедии стали десять человек. Еще 30 людей получили различные травмы.