В России создадут единую линейку учебников по русскому языку и литературе

Президент РФ Владимир Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по русскому языку и литературе к 1 июня 2026 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий (учебных словарей русского языка)», — отмечается в публикации.

Исполнением поручения займется правительство России и Совет по госполитике в сфере поддержки языка. Кроме того, будут привлечены специалисты из ведущих университетов и иных заинтересованных организаций.

Ответственными за его выполнение назначены председатель языкового совета, советник президента Елена Ямпольская и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чернышенко заявил о планах вознаграждать учителей за успехи школьников.