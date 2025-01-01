Путин поручил разработать единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

Путин поручил разработать экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Путин поручил разработать единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Документ представят уже в мае этого года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить предложения по введению единого стандартизированного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские образовательные и научные организации.

Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

Вступительное испытание будет проводиться для тех, кто хочет поступить на программы высшего образования в российские образовательные и научные организации.

Кроме того, правительство должно будет разработать предложения по определению единых требований к уровню владения русским языком для освоения образовательных программ, а также по порядку проведения вступительного испытания. Срок исполнения поручения президента — до 1 мая 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил создать рабочую группу по вопросам развития системы образования.

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