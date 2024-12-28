Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования

Президент России Владимир Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования. Ее сопредседателями стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается на официальном портале правовых актов.

Основными задачами рабочей группы станет организация разработки и рассмотрение стратегии образования, анализ состояния и перспектив развития системы образования в России, а также подготовка предложений для президента РФ в рамках своего профильного направления.

Помимо Фурсенко и Чернышенко в состав рабочей группы вошли также и Сергей Кравцов — министр просвещения, и Валерий Фальков — министр образования.

К слову, незадолго до этого Путин учредил с 1 сентября 2025 года президентскую стипендию в размере 30 тысяч рублей. Она назначается сроком на один год для тех, кто обучается на очной форме в вузах РФ по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны. Премию смогут получить не более трех тысяч студентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каком месте оказалась Россия в вопросе качества образования.