Мужчина убил семерых посетителей в кафе в Черногории и скрылся

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Личность преступника установлена, он давно проявлял агрессию и уже привлекался к ответственности.

цетине

Фото: www.globallookpress.com/Nemanja Cabric

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В черногорском городе Цетине мужчина открыл огонь в кафе, сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Инцидент произошел во второй половине дня в районе Байице. В нападавшем опознали местного жителя Ацо Мартиновича. Он застрелил несколько человек и скрылся с оружием.

По информации полиции, погибли как минимум четыре человека, включая некоторых родственников преступника. Местные СМИ сообщают о семи жертвах, в том числе двух детях.

По данным издания, между убийцей и одной из жертв произошла ссора, которая завершилась кровопролитием.

«Мартинович пошел домой за пистолетом. Потом он вернулся в кафе, убил и ранил нескольких человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину», — говорится в сообщении телеканала.

По данным властей, этот человек был известен агрессивным поведением. Ранее он привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.

Также RTCG сообщает, что в связи с трагедией в Цетине в ближайшее время правительство Черногории объявит трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новом Орлеане мужчина въехал в толпу во время празднования Нового года.

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