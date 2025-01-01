В аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

В среду уже вводили подобные меры в четырех городах России.

В аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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В первый день нового года аэропорты Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно приостановили свою деятельность, о чем сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вечером введены в четырех аэропортах», — говорится в сообщении.

В настоящее время эти воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Однако отмечается, что персонал аэропортов, включая пилотов, авиадиспетчеров и другие службы, прилагает все усилия для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 31 декабря, были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Однако позже эти ограничения были сняты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной авиакатастрофы в Южной Корее стало фатальное стечение факторов.

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