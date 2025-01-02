Грузовик компании Маска загорелся и взорвался у башни Трампа в Лас-Вегасе

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Следствие не исключает, что это мог быть теракт.

Грузовик компании Маска загорелся и взорвался у башни Трампа в Лас-Вегасе

Фото: Reuters/JEFFREY MILLER via REUTERS

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Рядом с башней нового президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе загорелся и взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент произошел 1 января, сообщает агентство Associated Press.

«Один человек погиб, семь получили ранения, после возгорания и взрыва грузовика Tesla рядом с отелем избранного президента Дональда Трампа», — сообщает агентство.

Сейчас местная полиция расследует детали произошедшего. Следствие не исключает, что это мог быть теракт. По одной из версий, в машине находились взрывные устройства, замаскированные под фейерверки.

Известно, что погибшим является водитель автомобиля. Все пострадавшие находились вокруг машины. Сейчас они доставлены в медицинские учреждения.

Генеральным директором компании Tesla является американский миллиардер и сторонник Трампа Илон Маск. Cybertruck стал одним из самых критикуемых автомобилей производителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о теракте в Новом Орлеане — грузовик въехал в толпу людей, праздновавших Новый год в туристическом районе города.

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