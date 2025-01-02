Хотите отоспаться за праздники? Сомнолог объяснил, почему это опасно

Длинные новогодние выходные можно использовать с пользой для здоровья, если следовать нескольким простым правилам.

Спать по 12 часов в период длительных новогодних выходных вредно для организма. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал кардиолог, сомнолог, терапевт Андрей Дудецкий.

По словам специалиста, подобные попытки отоспаться за месяцы недостатка отдыха не смогут ничего компенсировать. Сон, который длится более десяти часов, принесет только вред. Могут нарушиться циркадные ритмы и испортиться режим сна. Кроме того, сложнее будет возвращаться в рабочий ритм, когда выходные или отпуск закончатся. А значит, организм вновь будет испытывать стресс, сравнимый с резкой сменой часовых поясов.

Если добавить пару часов сна, но при этом ложиться, как обычно, то ничего страшного не произойдет. Однако в крайность впадать не стоит. Сон по 11 или 12 часов вместо привычных шести — не лучшее решение.

Сомнолог советует избегать кардинальной смены режима. Если нужно улучшить качество сна, то стоит сократить употребление алкоголя, не курить хотя бы за два-три часа до того, как пойти в кровать. Также прямо перед сном не стоит есть или взаимодействовать с гаджетами.

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