Секретный ингредиент: рэпер Баста поделился семейным рецептом оливье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 0

Исполнитель готовит этот салат по рецепту любимой бабушки. Чем он отливается от классического?

«Оливье» по рецепту Басты

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) готовит оливье по рецепту своей бабушки. Секретными ингредиентами любимого блюда исполнитель поделился на собственном шоу.

«Вместо картошки бабушка Галя моя клала, можно сказать, как она говорила, ложила голландский сыр мягкий», — рассказал Баста.

Еще один нюанс салата, который готовят в семье Вакуленко, — это особенный соус. Родственница знаменитости смешивала майонез со сметаной в пропорции 50 на 50.

Рэпер признается, что очень любит именно эту версию оливье, поэтому в шутку переименовал салат в «Василье».

Многие подписчики музыканта заинтересовались таким необычным рецептом. Некоторые даже успели приготовить данное блюдо. Правда, мнения попробовавших разделились.

«Я готовила по этому рецепту. Это было шикарно», — хвалит пользователь Сети.

«Попробовала, на любителя», — признается другая поклонница Басты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как модное французское блюдо стало символом Нового года в России.

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