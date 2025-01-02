Не будь креветкой: неправильная поза на диване может навредить позвоночнику

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Остеопат Симкин: неправильная поза на диване может навредить позвоночнику

Не будь креветкой: неправильная поза на диване может навредить позвоночнику

Фото: 5-tv.ru

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Даже отдыхать нужно, придерживаясь определенным правилам.

Неправильная поза во время отдыха на диване может нанести вред организму. Об этом рассказал изданию aif.ru врач-остеопат Дмитрий Симкин.

По словам специалиста, посвящать много времени пассивному отдыху не стоит. «Ленивый» образ жизни нужно чередовать с активным. Но даже в этом случае стоит выбирать правильную позу для отдыха на диване.

Неподходящее положение тела может негативно сказаться на позвоночнике, шее и даже головном мозге, уверен эксперт. Вред не ограничивается временным дискомфортом. Неудачная поза может привести к головным болям, слабости, смещению дисков в позвоночнике, сформировать протрузии или грыжи.

Остеопат рекомендует следить за тем, чтобы шея и спина находились в естественном положении, причем как во время просмотра телевизора, так и при использовании смартфона. Нужно, чтобы голова не давила всем весом на шею или не запрокидывалась сильно назад. И избегайте позу «креветки».

Еще Симкин подчеркивает важность правильной мебели. Хорошо, если ваш диван регулируется по наклону, поддерживает голову в правильном положении и у него есть специальная подставка для ног. На таком диване тело будет в нейтральном положении, внутренние органы не сжимаются, на позвоночник и шею нет нагрузки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как избавиться от боли в пояснице и шее во время путешествий.

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