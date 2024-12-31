Частая проблема: как избавиться от боли в пояснице и шее во время путешествий

Тяжелее всего даются долгие поездки на автомобиле, но даже в этом случае можно позаботиться о своем здоровье и убрать дискомфорт в теле.

Боль в поясничном отделе и шейно-воротниковой зоне можно убрать с помощью физических упражнений и гимнастики. Об этом рассказал 5-tv.ru основатель и руководитель Центра механотерапии Владимир Бондаренко.

Дискомфорт и боль в этих зонах у многих появляется у тех, кто путешествует, причем неважно — на самолете, поезде или автомобиле. При частых поездках обязательно нужно регулярно делать гимнастику, МФР упражнения, которые укрепляют мышцы поясницы, а также растяжка. По словам Бондаренко, это как минимум наклоны, пилатес, элементы йоги и использование валика.

Во время самих путешествий важно делать упражнения. Так, например, время поездки на поезде занимает 25-30 часов. Обязательно нужно гулять по вагону, делать какие-то упражнения и как можно больше находиться на ногах, стоять и смотреть в окно. Это избавит от боли.

Во время полета на самолете дискомфорт и боль появляются в шейно-воротниковой зоне. Даже для трехчасового путешествия необходимо взять с собой специальную подушку, которая кладется под голову. Еще нужно вставать каждые 30-40 минут и немного ходить, делать легкие разминочные упражнения.

Самое тяжелое путешествие проводится на автомобиле. Бондаренко призвал не пренебрегать остановками каждые три часа на 15 минут. В это время можно попить чай, прогуляться, сделать упражнения. Водителям следует брать с собой валик под поясницу, если сидение не регулируется.

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