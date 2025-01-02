Не вовремя: внезапно вернувшаяся в соцсети Меган Маркл возмутила американцев

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Вернувшаяся в социальные сети Меган Маркл возмутила американцев

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dave Warren; Instagram*/meghan; 5-tv.ru

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После замужества знаменитости запрещено был вести личные аккаунты.

Впервые за много лет жена британского принца Гарри — актриса Меган Маркл опубликовала пост на своей странице в социальной сети, чем возмутила американцев. Об этом пишет «Экспресс газета».

Герцогиня Сассекская выставила видео, где она в белоснежном наряде бежит по пляжу босиком, а на песке пишет: «2025».

Данный ролик является единственным постом актрисы на этой странице. Предыдущие социальные сети Маркл пришлось удалить в 2018 году, перед тем как стать супругой принца Гарри. Ведь королевский протокол запрещает членам их семьи вести личные аккаунты в соцсетях. Меган и Гарри до этого заводили общий блог, назвав его Sussex Royal. Однако и он вскоре был закрыт.

С 2020 года супруги сняли с себя королевские обязанности и переехали из Великобритании в США.

Интересно, что страница, на которой появлялось видео, создана 2022 году, но активности на ней не было. Кроме того, то, что пост опубликован в день, когда в городе Новый Орлеан произошел теракт, возмутило американцев.

«Меган, у которой этот аккаунт в Instagram* открыт с июня 2022 года, решает сделать первый пост 1 января 2025 года. В тот же день, когда в Новом Орлеане произошел теракт. 15 погибших и еще больше раненых», — пишут пользователи Сети.

Оставить комментарий под самим видео нельзя, так как Маркл заблокировала такую возможность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Гарри недоволен расточительностью Меган Маркл.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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