Жива и здорова: в Британии нашли женщину, которая пропала 52 года назад

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 23 0

Guardian: в Великобритании нашли живой женщину, которая пропала 52 года назад

«Жива и здорова»: в Британии нашли женщину, которая пропала 52 года назад

Фото: www.globallookpress.com/Benedikt von Imhoff

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Сейчас Шейле Фокс уже 68 лет.

В Великобритании завершили одно из самых продолжительных расследований по делу о пропаже человека — женщину нашли живой спустя 52 года после ее исчезновения. Об этом рассказали в The Guardian.

В 1972 году в полицию Уэст-Мидлендса поступило сообщение о пропаже 16-летней Шейлы Фокс. Но ее поиски не увенчались успехом. Сотрудники правоохранительных органов тогда предположили, что подросток вступила в отношения с мужчиной и сбежала из дома.

Пару дней назад о деле Шейлы вновь заговорили. Полиция Уэст-Мидлендса обратилась с призывом помочь найти пропавшую британку, опубликовав ее фото на своем сайте и в соцсетях.

Понадобилось всего несколько часов, чтобы поставить точку в расследовании. От представителей общественности полицейские получили подтверждение того, что Шейла жива, здорова и находится в другой части страны.

«Мы рады объявить о завершении одного из самых продолжительных расследований полиции Уэст-Мидлендса по делу о пропаже человека», — сообщил представитель полиции.

Сейчас британке уже 68 лет. Причины, по которым несовершеннолетняя девушка сбежала из дома и прекратила общение с родителями, не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело пропавшего альпиниста нашли спустя 22 года в горах Перу.

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