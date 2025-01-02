В канун Нового года особняк из фильма «Один дома» обрел новых хозяев

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 32 0

Особняк из фильма «Один дома» продали за пять миллионов долларов

В канун Нового года особняк из фильма «Один дома» обрел новых хозяев

Фото: Кадр из к/ф «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

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Известное поместье продали за пять миллионов долларов.

Знаменитый особняк из фильма «Один дома» нашел новых хозяев. За недвижимость им пришлось заплатить космические деньги. Сделка совпала с праздничным сезоном, что добавило истории немного магии.

Комедия «Один дома» стала для многих символом Нового года. На этот раз праздник случился у особняка из фильма — известный дом обрел новых хозяев. Поместье выставили на продажу еще весной. Изначально за него хотели 5,25 миллиона долларов. Новым владельцам удалось немного сторговаться. В итоге особняк ушел за пять миллионов долларов — это примерно 500 миллионов рублей.

Хозяева, владевшие поместьем с 2012 года, успели провести в нем масштабный ремонт. Кстати, фанаты могут увидеть, как изменилось здание, ведь агентство, занимающееся продажей дома, создало виртуальную экскурсию по нему.

Стоит отметить, что не все сцены фильма снимались в этом особняке. Однако кухня, чердак, подвал, лестница и несколько других комнат действительно присутствовали в кадрах.

Дом площадью около 848 квадратных метров был построен в 1921 году. За это время поместье меняло хозяев дважды. Станут ли третьи владельцы последними, покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кем работали родители Кевина из фильма «Один дома».

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