В канун Нового года особняк из фильма «Один дома» обрел новых хозяев

Известное поместье продали за пять миллионов долларов.

Знаменитый особняк из фильма «Один дома» нашел новых хозяев. За недвижимость им пришлось заплатить космические деньги. Сделка совпала с праздничным сезоном, что добавило истории немного магии.

Комедия «Один дома» стала для многих символом Нового года. На этот раз праздник случился у особняка из фильма — известный дом обрел новых хозяев. Поместье выставили на продажу еще весной. Изначально за него хотели 5,25 миллиона долларов. Новым владельцам удалось немного сторговаться. В итоге особняк ушел за пять миллионов долларов — это примерно 500 миллионов рублей.

Хозяева, владевшие поместьем с 2012 года, успели провести в нем масштабный ремонт. Кстати, фанаты могут увидеть, как изменилось здание, ведь агентство, занимающееся продажей дома, создало виртуальную экскурсию по нему.

Стоит отметить, что не все сцены фильма снимались в этом особняке. Однако кухня, чердак, подвал, лестница и несколько других комнат действительно присутствовали в кадрах.

Дом площадью около 848 квадратных метров был построен в 1921 году. За это время поместье меняло хозяев дважды. Станут ли третьи владельцы последними, покажет время.

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