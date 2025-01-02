В третий раз: актриса Анна Слю вновь выходит замуж

Кто стал новым избранникам звезды, пока остается только гадать.

Звезда сериала «Выжившие» Анна Слю в новогоднюю ночь получила предложение руки и сердца. Актриса опубликовала фото кольца на своей странице в социальных сетях с подписью «I sad yes» — я сказала «да».

Актриса выйдет замуж уже в третий раз. Однако пока не ясно, кто стал ее новым избранником. Ясно одно — человек он весьма состоятельный, ведь не всем по карману дарить такие изысканные украшения с бриллиантами, как помолвочное кольцо с фото Анны.

Фото: Instagram*/annaslu

Первым мужем актрисы был коллега по съемочному цеху Даниил Белых. Их брак длился шесть лет, но вместе они прожили лишь четыре года. Позже Анна познакомилась с бизнесменом Владимиром Смирновым. В 2012 году они сыграли свадьбу. В браке у них родились двое детей. Спустя девять лет отношений супруги расстались.

Ходили слухи и о романе Слю с режиссером Иваном Твердовским. Однако как было на самом деле — никто не знает. Сейчас поклонники актрисы с нетерпением ждут подробностей о свадьбе звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ида Галич выходит замуж во второй раз.

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