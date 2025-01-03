«Была на свидании один раз в жизни»: Бьянка о трудностях на любовном фронте

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Певица Бьянка была на свидании один раз в жизни

«Была на свидании один раз в жизни»: Бьянка о трудностях на любовном фронте

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица подробно описала мужчину, которого готова впустить в свою жизнь.

Певица Бьянка не хочет подпускать к себе мужчину из шоу-бизнеса. Об этом она заявила в эфире одной из программ на телевидении. Артистка отметила, что ей хотелось бы связать свою жизнь с хирургом.

«Я бы хотела, чтобы мой мужчина в идеале был либо хирургом, который спасает жизни, либо тем, кто спасает внешность и личную жизнь», — призналась звезда.

Однако сейчас у Бьянки совсем нет времени на построение личной жизни.

«Сейчас я не в свиданиях. Пока жестко в работе, времени вообще ни на что нет. На данный момент я свободна», — откровенно призналась 39-летняя певица.

Бьянка, как выяснилось, не часто появляется на свиданиях. Артистка была на реальном свидании всего один раз в жизни. 

«Все остальные были мои друзья, мы уже знали друг друга, потом начинали встречаться. Если честно, не представляю себе свидания, это так тупо. Ты приходишь, сидишь, видишь какого-то чужого мужика. Я не понимаю, как строить разговор, ведь вы два незнакомых человека», — отмечает звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте шести лет певица Бьянка столкнулась с мистикой. 

 

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