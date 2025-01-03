В Белоруссии запретили продавать российскую гречку «Фермер»

Крупа не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В Белоруссии запретили продажу гречневой крупы «Фермер», произведенной в России. Информация внесена в реестр опасной продукции Госстандарта республики.

Под запрет, который начнет действовать с 11 января, попала крупа производства компании «Дары полей», которая находится в Барнауле Алтайского края. Одна из причин запрета продажи гречки «Фермер» в Белоруссии — слишком долгая варка. Это определили в ходе соответствующих испытаний.

«Показатель „развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела“ составил 29 минут при норме не более 25 минут», — отметили в реестре.

Также там указали на то, что крупа не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Ранее 5-tv.ru рассказал об опасных свойствах гречки. Эксперты утверждают, что частое употребление этого продукта в пищу приводит к снижению количества микроэлементов в организме. Это может способствовать разрушению зубной эмали.