Из-за активности вулкана Дофен эвакуированы тысячи жителей Эфиопии

Дома и дороги в регионе Афар повреждены.

Тысячи мирных жителей региона Афар, расположенного на северо-востоке Эфиопии, эвакуированы местными властями. Подобные меры пришлось принять из-за возможного извержения вулкана. Об этом рассказало агентство Associated Press.

«Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности», — сказано в сообщении.

Из давно спящего вулкана Дофен извергается пар и грязевые потоки. Это привело к тому, что на дорогах в регионе Афар появились огромные трещины, а некоторые жилые дома получили серьезные повреждения.

Прошедшая эвакуация — мера предосторожности. Полномасштабное извержение вулкана может и не произойти, однако жителей все равно перевезли в безопасные районы. Кроме того, Афар — один из самых засушливых регионов Эфиопии. Здесь часто происходят наводнения и землетрясения, что вынуждает граждан активно переезжать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту более четырех тысяч метров после землетрясения.