Из-за активности вулкана Дофен эвакуированы тысячи жителей Эфиопии
Власти Эфиопии тысячами эвакуируют жителей района Афар из-за активности вулкана
Фото: www.globallookpress.com/Heiko Beyer
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Дома и дороги в регионе Афар повреждены.
Тысячи мирных жителей региона Афар, расположенного на северо-востоке Эфиопии, эвакуированы местными властями. Подобные меры пришлось принять из-за возможного извержения вулкана. Об этом рассказало агентство Associated Press.
«Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности», — сказано в сообщении.
Из давно спящего вулкана Дофен извергается пар и грязевые потоки. Это привело к тому, что на дорогах в регионе Афар появились огромные трещины, а некоторые жилые дома получили серьезные повреждения.
Прошедшая эвакуация — мера предосторожности. Полномасштабное извержение вулкана может и не произойти, однако жителей все равно перевезли в безопасные районы. Кроме того, Афар — один из самых засушливых регионов Эфиопии. Здесь часто происходят наводнения и землетрясения, что вынуждает граждан активно переезжать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вулкан Эбеко поднял столб пепла на высоту более четырех тысяч метров после землетрясения.
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