Мечту девочки Василисы из Ленинградской области исполнил замминистра обороны РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Генерал-майор Павел Фрадков подарил девочке из Ленинградской области снегокат

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дед Мороз и Снегурочка передали ребенку по поручению генерал-майора Фрадкова снегокат.

Заместитель министра обороны России генерал-майор Павел Фрадков поучаствовал в благотворительной акции «Елке желаний». Он вытащил шарик четырехлетней Василисы из Ленинградской области и исполнил ее новогоднюю мечту — подарил двухместный снегокат.

«Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание и, конечно, подарим тебе снегокат, ты сможешь весело проводить время со своими друзьями. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всех твоих близких с Новым годом», — сказал генерал-майор.

Дед Мороз и Снегурочка по поручению замминистра пришли в гости к Василисе. Они подарили ребенку снегокат, а также весело провели время с ней и ее сестренкой.

Мама Василисы рассказала, что звонок из Министерства обороны сильно удивил ее. На том конце провода женщине сообщили, что их шарик вытащил заместитель министра обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках акции «Елка желаний» подарил электросамокат девочке из Курской области.

-5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
«Проблемы с глазом»: Анфиса Чехова пожаловалась на действие ботокса
8:13
Снежная ловушка: как спасти увязшее на дороге авто
7:55
Трамп намерен назначить на пост главы пресс-службы Госдепа США журналистку Fox News
7:35
Кишечная палочка и сальмонелла: в каком полезном продукте содержатся опасные бактерии
7:15
Мечту девочки Василисы из Ленинградской области исполнил замминистра обороны РФ
6:55
«У меня отсутствует страх смерти»: Виктория Боня рассказала о покорении горных вершин

Сейчас читают

На востоке Москвы загорелся расположенный на первом этаже жилого дома магазин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год