Мечту девочки Василисы из Ленинградской области исполнил замминистра обороны РФ

Дед Мороз и Снегурочка передали ребенку по поручению генерал-майора Фрадкова снегокат.

Заместитель министра обороны России генерал-майор Павел Фрадков поучаствовал в благотворительной акции «Елке желаний». Он вытащил шарик четырехлетней Василисы из Ленинградской области и исполнил ее новогоднюю мечту — подарил двухместный снегокат.

«Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание и, конечно, подарим тебе снегокат, ты сможешь весело проводить время со своими друзьями. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всех твоих близких с Новым годом», — сказал генерал-майор.

Дед Мороз и Снегурочка по поручению замминистра пришли в гости к Василисе. Они подарили ребенку снегокат, а также весело провели время с ней и ее сестренкой.

Мама Василисы рассказала, что звонок из Министерства обороны сильно удивил ее. На том конце провода женщине сообщили, что их шарик вытащил заместитель министра обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках акции «Елка желаний» подарил электросамокат девочке из Курской области.