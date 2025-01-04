«У меня отсутствует страх смерти»: Виктория Боня рассказала о покорении горных вершин

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Виктория Боня призналась в отсутствии страха смерти

«У меня отсутствует страх смерти»: Виктория Боня рассказала о покорении горных вершин

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Блогер уверена, что восхождение на «восьмитысячник» не намного опаснее простого выхода из дома.

Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что у нее отсутствует страх смерти. Об этом она заявила в одном из YouTube-шоу.

В ходе интервью звезде припомнили ее чудачества, а тут есть что вспомнить, начиная с веры в теории заговора и заканчивая бесстрашными попытками покорения горных вершин. Последнее свое увлечение Боня прокомментировала.

«Умереть можно в любой день своей жизни — где угодно… Просто у людей восприятие сразу, что гора — смерть, все, идешь за смертью. Да, процент риска присутствует, как и везде в жизни, когда ты выходишь из дома. Страх смерти — это уже тот страх, который я давно-давно пережила, у меня просто отсутствует страх смерти. Поэтому я готова в любую секунду уйти из этой жизни», — призналась блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня призналась в употреблении препарата «Оземпик». Российская телеведущая вкалывала препарат, чтобы похудеть и с легкостью взойти на вершину Килиманджаро.

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