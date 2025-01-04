Несовместимы: россиян предупредили об опасности употребления алкоголя в бане

Перед посещение сауны следует ознакомиться с рекомендациями, чтобы не навредить здоровью.

Перед посещением сауны нельзя употреблять спиртные напитки. Об этом напомнило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Чтобы поход в подобные заведения не сказался негативно на здоровье, следует воздержаться от переедания и употребления спиртных напитков. Вместо алкоголя лучше отдать предпочтение воде, морсам или чаю.

Посещать сауны может быть опасно некоторым группам людей. В частности, тем, кто испытывает обострение хронических заболеваний, а также гражданам с гипертонией или с признаками сердечной и почечной недостаточности. Помимо этого, находиться в бане нельзя детям младше трех лет, поскольку малыши хуже переносят высокие температуры.

Роспотребнадзор также порекомендовал не использовать мебель, которая обтянута тканью, например, мягкие диваны или бильярдные столы. Так как высокая влажность и температура способствуют размножению вредных микроорганизмов.

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