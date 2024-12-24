Эффективное народное средство: нарколог рассказал, как избавиться от похмелья

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Нарколог Исаев: облегчить состояние при похмелье поможет капустный рассол

+Эффективное народное средство: нарколог рассказал, как избавиться от похмелья

Фото: www.globallookpress.com/Wiginton, Keri

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Не все распространенные методы одинаково хорошо облегчают состояние после обильных алкогольных возлияний. Некоторые из них могут быть опасны для здоровья.

Облегчить состояние при похмелье помогут капустный и огуречный рассолы. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

По его словам, рассолы при похмелье могут восстановить электролитный баланс и уменьшить отечность. А вот такой народный метод как употребление жирного блюда, наоборот, способен усугубить самочувствие. Тяжелая пища перегружает печень и другие органы ЖКТ. Вместо этого, лучше отдать предпочтение более легкой еде и нежирным бульонам.

Крепкий чай или кофе тоже не стоит рассматривать в качестве спасения от похмелья. Дело в том, что эти напитки усиливают обезвоживание и повышают давление.

Также следует избегать похода в баню — могут возникнуть проблемы сердечно-сосудистой системы. И уж точно не стоит опохмеляться, ведь дополнительная порция спиртного «для здоровья» на самом деле ведет к настоящему запою.

Если же при похмелье появляются скачки давления, боли в области сердца и живота или другие симптомы острой интоксикации, врач рекомендует вызвать скорую наркологическую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как определить «паленый» алкоголь.

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