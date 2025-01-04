«Само не рассосалось»: сын Олега Газманова перенес операцию

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 63 0

Певец Родион Газманов сообщил, что ему сделали операцию на руке

«Ловлю искры из глаз»: Родион Газманов рассказал о проблеме со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Сейчас молодой музыкант ходит с перевязанной рукой.

Сын народного артиста РФ Олега Гзманова – Родион – перенес операцию на руке. Об этом молодой певец рассказал в своем личном блоге.

По словам знаменитости, он был вынужден прибегнуть к операции из-за бурсита — воспаления суставной сумки. Родион иронично подписал фотографию перевязанной руки: «Ну, привет, 2025». Тем самым намекнув, что совершенно не так планировал провести Новый год.

Фото:Instagram*/rodder13

«Само не рассосалось, к сожалению. Периодически ловлю искры из глаз при движении рукой, но обещали, что через неделю все пройдет», — заявил Газманов.

Музыкант подчеркнул, что концерты в связи с перенесенной операцией отменять не намерен. Возможно, некоторое время не сможет играть на гитаре.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Газманов удостоен премии «Легенды Тавриды» — награды, которую учредили участники проектов арт-кластера для своих учителей и наставников. Было отмечено также, что молодые исполнители с радостью поют песни Олега Газманова, а многотысячная толпа всегда подпевает знакомые строчки.

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