Без торжеств: как Кейт Миддлтон проведет 43-летие после продолжительной болезни

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Кейт Миддлтон отказалась от торжеств и путешествий в день рождения

В преддверии праздника: как Кейт Миддлтон проведет 43-летие после продолжительной болезни

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Этой первый день рождения принцессы после победы над раком.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отказалась от торжеств и путешествий в свой день рождения, который состоится 9 января. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам инсайдера, сейчас члены королевской семьи не желают лишнего внимания и не спешат делиться планами на 43-летие Миддлтон. Однако известно, что никаких приемов и мероприятий в этот день не ожидается.

К слову, это первый день рождения принцессы после победы над онкологическим заболеванием. Для Кейт прошедший год выдался очень непростым: в январе 2024-го ей диагностировали рак.

Миддлтон удалили опухоль из брюшной полости, а после назначили курс химиотерапии. Состояние принцессы было настолько серьезным, что ей пришлось долгое время отказываться от участия в мероприятиях. В сентябре стало известно, что Миддлтон завершила лечение. Сейчас, когда самое страшное позади, семья может выдохнуть с облегчением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III. Британцы опасаются, что больной раком король Великобритании может не дожить до конца года.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«Завсегдатай блошиных рынков»: Дима Билан сделал ремонт в квартире в стиле СССР
23:30
«IT не при чем»: сбой в аэропортах Германии случился не из-за кибератаки
23:02
Без торжеств: как Кейт Миддлтон проведет 43-летие после продолжительной болезни
22:37
Китай заявил о разработке способной перехватывать гиперзвуковые ракеты пушке
22:16
«Решила сфокусироваться на детях»: Ивлеева подогрела слухи о беременности
21:58
Такси разорвало пополам в результате ДТП на 26-м километре МКАД в Москве

Сейчас читают

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год