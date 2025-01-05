«Очередное жестокое преступление»: Захарова о гибели корреспондента «Известий» Мартемьянова

Представитель МИД РФ обратилась к ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к случившемуся.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся является жестоким преступлением.

«Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского*, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов», — сказано в заявлении.

Мартемьянов и его коллеги из других изданий передвигался по маршруту, никак не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником.

«Попытки прикрыться бессодержательными отговорками и общими фразами рассматриваться как адекватная реакция уполномоченных на это инстанций не могут. Ратующим за права человека международным чиновникам придется прямо указать на виновников этих убийств», — также сообщила представитель МИД РФ.

Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России. По ее мнению, одна из причин трагедии — тот факт, что преступления киевского режима продолжают игнорировать. В заключение представитель МИД пообещала, что виновные в нападении на журналистов будут обнаружены и ответят перед законом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД РФ заявили о безразличии россиян к мнению о них за рубежом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти