«Нам все равно»: в МИД РФ заявили о безразличии россиян к мнению о них за рубежом

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Захарова: россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом

«Нам все равно»: в МИД РФ заявили о безразличии россиян к мнению о них за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Сейчас Россию больше волнует то, как себя чувствуют участники СВО.

Россияне стали безразлично относиться к мнению о них за рубежом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Нам стало все равно, что они там: русофобят или не русофобят. Любите нас — прекрасно, поздравляем вас! Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного», — сказала дипломат.

Сейчас Россию больше волнует то, как себя чувствуют бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, а также люди в регионах и в целом страна.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы атаки на больницу в Алешках понесут неотвратимое наказание. В результате террористического нападения погиб заместитель главного врача медучреждения, а сам главврач тяжело ранен.

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