Сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся в военкомате украинцев

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Мужчины пытались противиться принудительной мобилизации.

Сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся в военкомате украинцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) подконтрольной Киеву части Запорожской области применили газ, чтобы «выкурить» забаррикадировавшихся в военкомате украинцев. Об инциденте пишет «Страна.ua».

По данным портала, прятавшиеся мужчины ранее были мобилизованы, но, не желая отправляться на фронт, планировали укрыться в одном из помещений военкомата. Сначала ТЦК-шники попробовали взломать дверь, а когда из этого ничего не вышло, распылили неизвестный газ. Дальнейшая судьба мужчин не известна.

Преступления сотрудников центров комплектования хорошо известны. Интересно, что и газ они применяют не впервые. Так, 20 декабря местные Telegram-каналы сообщали, что украинские «людоловы» выкуривают людей из машин. На кадрах одного из роликов видно, как группа людей в военной форме окружила легковушку. Сначала пытались просто открыть двери, а когда не получилось — закачали в салон неизвестный газ. После этого вещество еще и загорелось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одессе сотрудники ТЦК при задержании убили мужчину. Он попал в руки мобильного отряда, который охотится на потенциальных призывников прямо на улице. Судя по всему, при задержании ему нанесли травмы, несовместимые с жизнью очевидцы пытались привести его в чувство, но безуспешно.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
В Германии рассказали о возможном визите Шольца в Москву
6:55
Сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся в военкомате украинцев
6:35
«Он у нее на шее сидел»: Седокова содержала Тимму последние полгода брака
6:15
Массированная атака БПЛА отражена за ночь в Ростовской области
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
5:35
«Моя мама сейчас со мной»: Николь Кидман расплакалась на церемонии награждения

Сейчас читают

«Выполнял свою работу»: журналист Либерман о последнем дне жизни Александра Мартемьянова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год