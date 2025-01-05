Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) подконтрольной Киеву части Запорожской области применили газ, чтобы «выкурить» забаррикадировавшихся в военкомате украинцев. Об инциденте пишет «Страна.ua».

По данным портала, прятавшиеся мужчины ранее были мобилизованы, но, не желая отправляться на фронт, планировали укрыться в одном из помещений военкомата. Сначала ТЦК-шники попробовали взломать дверь, а когда из этого ничего не вышло, распылили неизвестный газ. Дальнейшая судьба мужчин не известна.

Преступления сотрудников центров комплектования хорошо известны. Интересно, что и газ они применяют не впервые. Так, 20 декабря местные Telegram-каналы сообщали, что украинские «людоловы» выкуривают людей из машин. На кадрах одного из роликов видно, как группа людей в военной форме окружила легковушку. Сначала пытались просто открыть двери, а когда не получилось — закачали в салон неизвестный газ. После этого вещество еще и загорелось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одессе сотрудники ТЦК при задержании убили мужчину. Он попал в руки мобильного отряда, который охотится на потенциальных призывников прямо на улице. Судя по всему, при задержании ему нанесли травмы, несовместимые с жизнью очевидцы пытались привести его в чувство, но безуспешно.