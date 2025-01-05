Врачи удалили из века москвича осколок металла, пролежавший там около года

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Москвич год прожил с осколком металла в веке

Врачи удалили из века москвича осколок металла, пролежавший там около года

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Мужчина сам забыл, как получил травму на даче.

Житель Москвы около года прожил с осколком металла в нижнем веке, пока его не обнаружили и не удалили врачи. Об этом пишет Telegram-канал «Московская медицина».

Врачи обнаружили металл в глазу мужчины во время проведения МРТ. Тогда они прекратили обследование и направили пациента к офтальмологам. Специалисты выяснили, что в веке находится металлический осколок. Как вспомнил позднее сам мужчина, инородное тело там оказалось в результате дачных работ. Он косил газон и почувствовал, как что-то попало ему в веко. Внимание на это москвич не обратил и забыл.

В результате пациента отправили на операцию под местной анестезией. Как отметил врач-офтальмолог стационара кратковременного пребывания Максим Валях, осколок до конца не сросся с окружающими тканями, из-за чего в при разрезе века он сместился. Удалить инородное тело было не так-то просто, но врачам удалось сделать это.

Сам пациент пообещал, что отныне будет выполнять работы на даче исключительно в защитных очках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пациентке клиники в Петербурге удалили сразу три опухоли. В какой-то момент женщина почувствовала сильную слабость и потливость, параллельно с этим ее начал беспокоить мучительный кашель. Она обратилась в областную клиническую больницу, где врачи в ходе обследований обнаружили злокачественные новообразования в легком, груди и почке.

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