Врачи удалили из века москвича осколок металла, пролежавший там около года

Мужчина сам забыл, как получил травму на даче.

Житель Москвы около года прожил с осколком металла в нижнем веке, пока его не обнаружили и не удалили врачи. Об этом пишет Telegram-канал «Московская медицина».

Врачи обнаружили металл в глазу мужчины во время проведения МРТ. Тогда они прекратили обследование и направили пациента к офтальмологам. Специалисты выяснили, что в веке находится металлический осколок. Как вспомнил позднее сам мужчина, инородное тело там оказалось в результате дачных работ. Он косил газон и почувствовал, как что-то попало ему в веко. Внимание на это москвич не обратил и забыл.

В результате пациента отправили на операцию под местной анестезией. Как отметил врач-офтальмолог стационара кратковременного пребывания Максим Валях, осколок до конца не сросся с окружающими тканями, из-за чего в при разрезе века он сместился. Удалить инородное тело было не так-то просто, но врачам удалось сделать это.

Сам пациент пообещал, что отныне будет выполнять работы на даче исключительно в защитных очках.

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