Мэр Донецка выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»

Жизнь погибшего в результате атаки дрона-камикадзе в ДНР корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова была посвящена поиску правды. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нем останется в наших сердцах навсегда», — добавил Кулемзин.

В субботу, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки боевиков ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся жестоким преступлением. Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России. По ее мнению, одна из причин трагедии — тот факт, что преступления киевского режима продолжают игнорировать.