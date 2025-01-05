Мэр Донецка выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

О гибели Александра Мартемьянова стало известно 4 января.

«Символ смелости и непоколебимого духа»: мэр Донецка о погибшем военкоре Мартемьянове

Фото: 5-tv.ru

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Жизнь погибшего в результате атаки дрона-камикадзе в ДНР корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова была посвящена поиску правды. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нем останется в наших сердцах навсегда», — добавил Кулемзин.

В субботу, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки боевиков ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся жестоким преступлением. Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России. По ее мнению, одна из причин трагедии — тот факт, что преступления киевского режима продолжают игнорировать.

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