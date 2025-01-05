Решетников исполнил мечту 14-летнего Владимира в рамках акции «Елка желаний»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Мальчик всегда хотел увидеть живую панду.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников исполнил мечту 14-летнего Владимира Железнова из города Одинцово в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Для мальчика была организована персональная экскурсия в Московский зоопарк. Министр исполнил мечту Владимира, который всегда хотел увидеть живую панду.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. К настоящему моменту уже реализовано более 213 тысяч детских мечтаний. Цель этой акции — принести радость и ощущение новогоднего чуда детям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заместитель министра обороны России генерал-майор Павел Фрадков исполнил мечту четырехлетней Василисы из Ленинградской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к девочке и вручили ей двухместный снегокат.

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