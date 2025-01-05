Собянин рассказал о бесплатных спортивных тренировках для москвичей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Только за 2024 год участниками проекта «Мой спортивный район» стали более 140 тысяч москвичей. К проекту «Спортивные выходные» присоединились более 72 тысяч человек.

Собянин рассказал о бесплатных спортивных тренировках для москвичей

Фото: mos.ru

В 2024 году в проектах «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» приняли участие более 212 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Только за 2024 год участниками проекта „Мой спортивный район“ по 15 видам спорта в 100 районах столицы стали свыше 140 тысяч москвичей. Этой зимой горожане катаются на коньках и лыжах и занимаются фитнесом под руководством 150 профессиональных тренеров на 115 локациях», — написал мэр Москвы.

В летний сезон проходили занятия по йоге, ушу, роллер-спорту, баскетболу, настольному теннису, футболу, бадминтону и другим видам спорта в 114 местах по всему городу. Весной и осенью москвичи занимались фитнесом и бегом.

В 2024 году к проекту «Спортивные выходные» присоединились более 72 тысяч человек. Они могут посещать занятия по 15 дисциплинам в 17 необычных местах. География площадок постоянно расширяется.

В прошлом году добавились такие места, как живописные причалы в районе Нагатинский Затон, парке «Печатники», на набережных Марка Шагала, Братеевской и Краснопресненской, Центральный детский магазин и другие.

Кроме того, москвичи могут заниматься спортом онлайн не выходя из дома. Подробности можно узнать на сайте проекта «Спортивные выходные» и в центрах госуслуг.

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