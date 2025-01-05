В Черном море обнаружили новое нефтяное пятно

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 172 0

Выброс мазута впервые зафиксировали на территории округа Судак в Крыму

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Длина загрязнения составляет два километра.

Выброс нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе впервые зафиксировали на территории городского округа Судак в Крыму. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что загрязнение побережья от мыса Француженка до парохода «Багратион» составляет два километра в длину. Также маслянистое пятно обнаружили в полутора километрах от центрального пляжа Анапы.

Ранее в этот день сообщалось о повторном частичном загрязнении пляжей мазутными пятнами в Севастополе. По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего было собрано и подготовлено к вывозу около 18 тонн загрязненного грунта. Для очистки прибрежной зоны привлекли 144 сотрудника спасательной службы Севастополя, МЧС, профильных ведомств и около 50 добровольцев.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с пляжей Анапы и соседнего Темрюкского района вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненной мазутом земли.

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