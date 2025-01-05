Выросло число жертв пожара в жилом доме под Кировом

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 37 0

В Кировской области число погибших при пожаре выросло до семи

Выросло число жертв пожара в жилом доме под Кировом

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работы по разбору и проливке конструкций продолжаются.

аНа месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области обнаружили тело еще пятерых погибших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Кировской области сотрудники МЧС России обнаружили седьмого погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь. Позднее сообщалось о шести погибших.

Площадь возгорания составила 480 квадратных метров. К ликвидации привлекли 46 специалистов и 14 единиц техники. Работы по разбору и проливке конструкций все еще продолжаются.

Всего, по данным местных властей, в здании проживали 11 человек, в основном пенсионеры.

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
101.68
1.15 106.10
0.15
Поймать Змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году

Последние новости

0:20
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
0:01
Памфилова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»
23:41
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Курахово
23:19
Выросло число жертв пожара в жилом доме под Кировом
22:55
Николай Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Ксенией Бородиной
22:35
В России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей

Сейчас читают

В России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей
В Черном море обнаружили новое пятно мазута
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год