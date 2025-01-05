Выросло число жертв пожара в жилом доме под Кировом
В Кировской области число погибших при пожаре выросло до семи
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Работы по разбору и проливке конструкций продолжаются.
аНа месте пожара в многоквартирном доме в Кировской области обнаружили тело еще пятерых погибших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«В Кировской области сотрудники МЧС России обнаружили седьмого погибшего», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь. Позднее сообщалось о шести погибших.
Площадь возгорания составила 480 квадратных метров. К ликвидации привлекли 46 специалистов и 14 единиц техники. Работы по разбору и проливке конструкций все еще продолжаются.
Всего, по данным местных властей, в здании проживали 11 человек, в основном пенсионеры.
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