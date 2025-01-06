Под Самарой произошло смертельное ДТП

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

Двое погибли, семеро пострадали в лобовом столкновении авто под Самарой

Под Самарой произошло смертельное ДТП

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Машины столкнулись на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица.

Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате лобового столкновения двух легковых машин в Самарской области. Об этом сообщилил в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС, передат РИА Новости.

ДТП произошло на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица.

Как уточнили в регниональном главке МВД, до приезда скорой скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai.

ДТП произошло на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица.

Проводятся работы по ликвидации последствий аварии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что такси разорвало пополам в результате ДТП на 26-м километре МКАД в Москве. По предварительным данным, в машину на полной скорости влетел другой автомобиль. В результате аварии, предварительно, пострадал один человек.

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