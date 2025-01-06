«Талии нет и никогда не было»: Виктория Боня ответила на критику ее фигуры

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Блогер Виктория Боня ответила на критику ее фигуры: Талии нет и никогда не было

Виктория Боня ответила на критику из-за отсутствия талии

Фото: Яна Яворская/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость тратит баснословные деньги на уход за собой, но все равно находятся недовольные ее внешностью.

Страшные обвинения сыпятся на голову экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», ныне телеведущей и блогера, Виктории Бони. На этот раз звезду обвинили в отсутствии талии! На своей странице в соцсети она ответила всем недовольным. И первым делом объяснила, что никогда не могла похвастаться осиной талией, несмотря на внимательное отношение к внешнему виду.

По словам Бони, в данный момент она весит 55 килограммов при росте 170 сантиметров. Объемы груди, талии и бедер составляют 89, 65 и 95 сантиметров соответственно. И отсутствие выразительных изгибов обусловлено исключительно физиологическими особенностями.

«Девочки, талии нет и никогда не было, есть только ягодицы. Вот такая у меня комплектация. Если скажете, где продается талия, то я обязательно ее куплю. Между потерянной талией и попой разница в 30 см. Может, она спряталась сбоку», — пошутила Виктория.

Юмор юмором, а ради красоты 45-летняя телеведущая готова на многое. В августе она рассказала поклонникам, что потратила 20 миллионов рублей на пластическую операцию. Коррекцию формы век, блефаропластику, ей проводил известный хирург Чиа Чи Као, в портфолио которого можно найти моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня призналась, что пыталась похудеть с помощью опасного препарата «Оземпик».

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
101.68
1.15 106.10
0.15
Поймать Змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году

Последние новости

1:35
«Талии нет и никогда не было»: Виктория Боня ответила на критику ее фигуры
1:10
В зоне СВО под артобстрелом погиб российский поэт-песенник Олег Гегельский
0:45
Под Самарой произошло смертельное ДТП
0:20
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
0:01
Памфилова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»
23:41
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Курахово

Сейчас читают

Николай Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Ксенией Бородиной
В России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год