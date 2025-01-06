Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
С корректировкой огня расчетам помогают российские разведывательные беспилотники «Орлан-30».
Военнослужащие расчета пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удар по опорному пункту управления беспилотниками ВСУ. С корректировкой огня артиллеристам помогали операторы российских БПЛА, в частности «Орлан-30». Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» ежедневно поражают опорные пункты неприятеля, укрепления и переправы, пехотные соединения, срывая ротацию ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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