С корректировкой огня расчетам помогают российские разведывательные беспилотники «Орлан-30».

Военнослужащие расчета пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удар по опорному пункту управления беспилотниками ВСУ. С корректировкой огня артиллеристам помогали операторы российских БПЛА, в частности «Орлан-30». Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» ежедневно поражают опорные пункты неприятеля, укрепления и переправы, пехотные соединения, срывая ротацию ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.