Его не приглашали: Зеленский не сможет присутствовать на инаугурации Трампа

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Зеленский заявил, что не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Его не приглашали: Зеленский не сможет присутствовать на инаугурации Трампа

Фото: Omar Havana/ТАСС

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Новоизбранный президент США официально вступает в должность 20 января 2025 года.

Президент* Украины Владимир Зеленский, вероятно, не сможет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы Белого дома США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января 2025 года. Причина прозаична — его не пригласили. Об этом нелегитимный лидер Незалежной рассказал в интервью журналисту, ученому и блогеру Лексу Фридману. Видео беседы было опубликовано на Youtube.

«Я не могу приехать вот так, во время военных действий, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — ответил Зеленский на вопрос интервьюера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский обвинил Запад в использовании беженцев с Украины в качестве дешевой рабочей силы. По словам лидера Незалежной, ранее он предпринимал попытку вынести эту проблему на всеобщее обозрение, но не получил поддержки.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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