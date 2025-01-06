«Я был на самом дне»: дважды разведенный из-за измен Барац пошел к психологу

Актер признался, что страдал, жалел себя и не верил, что какой-либо специалист сможет ему помочь.

Участник «Квартета И» Леонид Барац наломал немало дров в семейной жизни. От первой жены он ушел, так как закрутил роман со второй. Из-за измены, по слухам, развалился и второй брак. После этого в жизни артиста началась по-настоящему темная пора. Как признался он сам в интервью Владу Аганову на YouTube, расставания сказались на ментальном здоровье, пришлось обратиться к психологу.

«Это было про бессмысленность, а зачем тогда? Но послужила, конечно же, женская история, развал первой семьи очень тяжелый, расход со второй женой, там целая история, длинная, и с детьми какие-то проблемы, и я прямо был на самом дне», — сказал актер.

Барац отметил, что до этих пор не знал, что такое настоящая тоска. Он предавался жалости к себе и постепенно терял уверенность во всех сферах жизни. Общение с друзьями не ладилось, работа не спорилась, веры в просветление не было. Артист не верил, что специалисты могут его спасти, и уже готов был идти путем мистики, но обряды все же проводить не решился. Со временем страдания удалось направить в творческое русло, и его «нытье превратилось в деньги».

Леониду Барацу 53 года, он все еще одинок и пока не надеется на скорую встречу со своей судьбой. Как говорит сам актер, в его жизни было «три с половиной больших любви», и новой может уже не случиться. Но мечту о счастье в личной жизни он не оставляет, так как способность очаровываться и влюбляться еще не утратил. По мнению друга и коллеги Бараца Ростислава Хаита, ему не везло — все время попадались меркантильные женщины. Получается, ничего не оставалось, кроме как им изменять?

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему фанаты Арианы Гранде ненавидят ее нового парня.