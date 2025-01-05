«Ужасный человек»: фанаты Арианы Гранде ополчились против ее нового парня

Актер Итан Слейтер оставил жену и новорожденного сына ради отношений со знаменитостью.

Актер Итан Слейтер бросил жену с новорожденным ребенком на руках ради отношений с певицей Арианой Гранде. Ее фанаты обрушили на мужчину шквал критики в связи с этим, сообщает Daily Mail.

Бывшую супругу актера зовут Лилли Джей. Она психолог, специализирующийся на помощи женщинам. Для журнала The Cut Лилли написала статью, в которой описала самую тяжелую для себя историю — развод с Итаном Слейтером.

Съемки фильма «Злая: Ведьма с Запада», на которых познакомились Ариана и Итан, начались в 2022 году. Слейтеру ради участия в ленте пришлось переехать в Великобританию, а его жена, на тот момент только что родившая ребенка, последовала за ним.

«Поглощенная волшебством и бытом материнства, я не понимала растущей дистанции между нами. Бывают дни, когда мне некуда деться от рекламы фильма, связанного с самым печальными днями в моей жизни», — пишет Лилли.

Произошедшее шокировало женщину. Она отмечает, что и подумать не могла, что они с Итаном когда-нибудь расстанутся.

«По крайней мере, не после рождения первенца, не ради новых отношений моего мужа со знаменитостью. В это время шока и траура, более чем через год после того, как стало известно о расторжении моего брака, я глубоко скучаю по жизни невидимки, которую создавала для себя как психолог, специализирующийся на психическом здоровье женщин», — делится она.

Слейтер не отказался от своего сына и принимает активное участие в его воспитании. Но в глазах интернет-пользователей это его, конечно, не оправдало. Статья Лилли Джей вызвала большой резонанс в сети, в частности среди поклонников Арианы Гранде — теперь все они призывают певицу как можно скорее разорвать отношения с Итаном.

«Итан Слейтер — ужасный человек. Не знаю, почему некоторые из вас защищают его, и мне очень жаль, но на земле нет мужчины, который бы стоил подобного», — высказался один из фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ариана Гранде ответила на постоянную критику своей фигуры.

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