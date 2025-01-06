Церемония прошла в США. Российский актер Юра Борисов не получил престижную награду.

В Лос-Анджелесе в ночь на 6 января прошла 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Полный список получивших престижную награду публикует 5-tv.ru.

Стоит отметить, что актерами-лауреатами премии в сфере кино стали Киран Калкин за работу в картине «Настоящая боль», Зои Салдану («Эмилия Перес»), Дэми Мур («Субсанция»), Эдриен Броуди («Бруталист»), Себастьян Стэн («Другой человек»). Победили на церемонии звезды, исполнившие роли в сериалах: Колин Фаррелл («Пингвин»), Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Джин Смарт («Хаки»), Хироюки Санада и Анна Саваи («Сегун»), Джессика Ганнинг («Олененок»), Джоди Фостер «Настоящий детектив: Ночная страна».

Следует отметить, что на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также был номинирован российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора». За победу ему пришлось побороться с Эдвардом Нортоном, Дензелем Вашингтоном и Кираном Калкиным. Награду забрал последний.

К слову, Борисов стал первым актером из России, которого номинировали на «Золотой глобус». К тому же на награду «Лучший фильм» был номинирован фильм «Анора».

Полный список победителей «Золотого глобуса» в 2025 году:

Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»).

— Киран Калкин («Настоящая боль»). Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдану («Эмилия Перес»).

— Зои Салдану («Эмилия Перес»). Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара.

— «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара. Лучшая женская роль в комедии или мюзикле — Дэми Мур («Субстанция»).

— Дэми Мур («Субстанция»). Лучшая режиссура — Брэйди Корбет («Бруталист»).

— Брэйди Корбет («Бруталист»). Лучший сценарий — Питер Строган («Конклав»).

— Питер Строган («Конклав»). Лучший саундтрек — кинокартина «Претенденты».

— кинокартина «Претенденты». Лучший анимационный фильм — «Поток».

— «Поток». Лучшая мужская роль в драматическом фильме — Эдриен Броуди («Бруталист»).

— Эдриен Броуди («Бруталист»). Лучшая мужская роль в фильме в жанре комедия — Себастьян Стэн («Другой человек»).

— Себастьян Стэн («Другой человек»). Лучший драматический фильм — «Бруталист».

— «Бруталист». Лучшая комедия или мюзикл — «Эмилия Перес».

— «Эмилия Перес». Кинематографические и кассовые достижения — «Злая».

— «Злая». Лучшая мужская роль в телесериале — Колин Фаррелл («Пингвин»).

— Колин Фаррелл («Пингвин»). Лучшая мужская роль в телесериале в жанре комедия или мюзикл — Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

— Джереми Аллен Уайт («Медведь»). Лучшая женская роль в телесериале — Джин Смарт («Хитрости»).

— Джин Смарт («Хитрости»). Лучшая мужская роль в телесериале в жанре драма — Хироюки Санада («Сегун»).

— Хироюки Санада («Сегун»). Лучшая женская роль в телесериале в жанре драма — Анна Саваи («Сегун»).

— Анна Саваи («Сегун»). Лучшая женская роль второго плана в телесериале — Джессика Ганнинг («Олененок»).

— Джессика Ганнинг («Олененок»). Лучшая женская роль в мини-сериале — Джоди Фостер («Настоящий детектив: Ночная страна»).

— Джоди Фостер («Настоящий детектив: Ночная страна»). Лучшее выступление в жанре стендап-комедии — Али Вонг («Одинокая девушка»).

— Али Вонг («Одинокая девушка»). Лучший драматический сериал — «Сегун».

— «Сегун». Лучшим комедийный сериал — «Хитрости».

— «Хитрости». Лучший мини-сериал — «Олененок».

Ранее 5-tv.ru писал, что актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в список номинантов премии BAFTA.