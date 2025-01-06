Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии образовательной инфраструктуры

В 2024 году в Москве появился 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об итогах и планах строительства социальных учреждений рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, особое внимание город уделяет строительству объектов образования.

«С душой и особым вниманием мы подошли к строительству новых школ и детских садов. Для самых маленьких москвичей построили 26 садиков с развивающей средой в 19 районах. Ребята постарше будут получать знания в 18 новых школах. В том числе большое современное школьное здание с лабораториями и бассейном построили в Троицке», — написал Сергей Собянин.

Еще один новый учебный корпус возвели на участке, прилегающем к действующей школе № 1474, на Клинской улице. Другое общеобразовательное учреждение открылось на территории инновационного центра «Сколково».

В 2024 году началась реализация крупнейшего в истории Москвы проекта модернизации образования «Моя школа». Он позволит реконструировать более 900 зданий школ и создать в них комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества по единому стандарту. В первую волну вошло 55 объектов образования. В школах № 281 (СВАО), 1190 (СЗАО), 1514 (ЮЗАО) и 37 (ЗАО) работы закончены. В обновленных корпусах уже идут занятия.

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в прошлом году открыли новый теннисный клуб и реконструированный универсальный спортивный зал «Дружба». В районе Раменки заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.

Накануне нового года был достроен физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» в районе Гольяново на востоке Москвы. В нем оборудовали два бассейна — для взрослых и детей.

В 2025 году работы планируется завершить на 13 спортивных объектах. В планах — достроить физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной» на улице Павла Корчагина, спортивный комплекс «Максимум» на Остафьевской улице и другие.

«Новыми адресами пополнилась культурная карта столицы. На территории бывшей промзоны “ЗИЛ” появился музей искусств. В ТиНАО распахнул свои двери культурно-досуговый центр в селе Кленово района Вороново. А под занавес года достроили многофункциональный культурно-досуговый центр на улице Грина, который станет центром притяжения для жителей районов Северное и Южное Бутово», — подчеркнул мэр Москвы.

Все объекты построены с использованием новейших проектных решений и технологий.