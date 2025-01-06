Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии образовательной инфраструктуры

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

В городе возводят школы и детские сады, спортивные и культурные объекты.

Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии образовательной инфраструктуры

Фото: mos.ru

В 2024 году в Москве появился 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об итогах и планах строительства социальных учреждений рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, особое внимание город уделяет строительству объектов образования.

«С душой и особым вниманием мы подошли к строительству новых школ и детских садов. Для самых маленьких москвичей построили 26 садиков с развивающей средой в 19 районах. Ребята постарше будут получать знания в 18 новых школах. В том числе большое современное школьное здание с лабораториями и бассейном построили в Троицке», — написал Сергей Собянин.

Еще один новый учебный корпус возвели на участке, прилегающем к действующей школе № 1474, на Клинской улице. Другое общеобразовательное учреждение открылось на территории инновационного центра «Сколково».

В 2024 году началась реализация крупнейшего в истории Москвы проекта модернизации образования «Моя школа». Он позволит реконструировать более 900 зданий школ и создать в них комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества по единому стандарту. В первую волну вошло 55 объектов образования. В школах № 281 (СВАО), 1190 (СЗАО), 1514 (ЮЗАО) и 37 (ЗАО) работы закончены. В обновленных корпусах уже идут занятия.

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в прошлом году открыли новый теннисный клуб и реконструированный универсальный спортивный зал «Дружба». В районе Раменки заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.

Накануне нового года был достроен физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» в районе Гольяново на востоке Москвы. В нем оборудовали два бассейна — для взрослых и детей.

В 2025 году работы планируется завершить на 13 спортивных объектах. В планах — достроить физкультурно-оздоровительный комплекс «Стальной» на улице Павла Корчагина, спортивный комплекс «Максимум» на Остафьевской улице и другие.

«Новыми адресами пополнилась культурная карта столицы. На территории бывшей промзоны “ЗИЛ” появился музей искусств. В ТиНАО распахнул свои двери культурно-досуговый центр в селе Кленово района Вороново. А под занавес года достроили многофункциональный культурно-досуговый центр на улице Грина, который станет центром притяжения для жителей районов Северное и Южное Бутово», — подчеркнул мэр Москвы.

Все объекты построены с использованием новейших проектных решений и технологий.

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
101.68
1.15 106.10
0.15
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Последние новости

10:49
«Воруй, убивай, воруй»: Захарова заявила о коррупционных связях Зеленского с англосаксами
10:30
Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР
10:21
Звезда угасает? Криштиану Роналду думает о завершении футбольной карьеры
10:03
Дэми Мур, Киран Калкин, Колин Фаррелл: объявлены лауреаты «Золотого глобуса — 2025»
9:45
Сергей Собянин рассказал о масштабном развитии образовательной инфраструктуры
9:19
Тайвань зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР

Сейчас читают

Военкора «Известий» Мартемьянова предложено похоронить на Аллее Героев в Донецке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год