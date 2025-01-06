Пятилетние трусы и нестиранные носки: Артемий Лебедев вывалил свое грязное белье

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Евгения Романова
Евгения Романова 225 0

Артемий Лебедев заявил, что не стирает носки и носил одни трусы пять лет

«Носки — вещь одноразовая»: Артемий Лебедев рассказал о своем стиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Отношение дизайнера к разным элементам одежды отличается.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, как пользуется нижним бельем. Как оказалось, он выкидывает пару носков сразу после носки, а вот трусы носит, что называется, до последнего. Об этом Лебедев рассказал в новом шоу в VK Видео «СТИЛЬ» со стилистом Алиной Герман и комиком Сашей Ваш.

«Я покупаю носки сразу по сто штук. Пачку смоленских носков. Классные хлопковые носки по 50 рублей. Это вещь одноразовая. Я их не стираю, а выкидываю использованные», — сказал он.

При этом не ко всем элементам нижнего белья у Лебедева такое отношение. Так, он рассказал, что носил одни трусы пять лет, причем куплены они были в обычном магазине за небольшую цену.

«У меня есть трусы, которые я купил в Туле в магазине типа „Все по 100 рублей“. И это были самые несносимые трусы. Я их пять лет носил, просто пока они не превратились уже в марлю, я их не мог выкинуть. Никакие брендовые труселя не смогут с ними сравниться», — поделился дизайнер.

До этого Артемий Лебедев назвал певицу Наталью Ионову-Чистякову, известную как Глюкоза, самой сексуальной из отечественных знаменитостей. Зарубежную звезду дизайнер назвать не смог, а вот с российской определился быстро.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова потратила 200 тысяч рублей на маски, пижамы, лифчики и трусы. Артистка в тот момент находилась в Китае, где участвовала в реалити-шоу. Хоть у Бузовой был очень плотный график, она все же нашла время на то, чтобы посвятить время шоппингу.

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