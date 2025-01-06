Москалькова выразила соболезнования близким погибшего корреспондента «Известий»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Москалькова: нужны новые инструменты защиты журналистов в условиях конфликтов

Москалькова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Уполномоченный по правам человека высказалась также о необходимости пересмотра системы защиты представителей СМИ в зонах боевых действий.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к семье погибшего в зоне спецоперации корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. В своем Telegram-канале омбудсмен также пожелала скорейшего выздоровления журналистам, получившим ранения в результате той атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Выражаю соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам корреспондента МИЦ „Известия“ Мартемьянова, погибшего 4 января в Донецкой народной республике (ДНР)», — написала она.

Москалькова заявила, что гибель журналистов в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о необходимости «кардинального пересмотра международных механизмов защиты представителей СМИ в зоне боевых действий». Эти меры, подчеркнула она, разработаны десятки лет назад, не отвечают нынешним реалиям и закрепленному в международных документах праву на свободу слова.

«Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты», — отметила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что Россия будет добиваться внимания к трагедии мировой общественности, а также ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов».

Военкор «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. В момент удара он находился в гражданском автомобиле на трассе Донецк — Горловка. Пострадали еще четыре журналиста из других изданий. Как подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, представители СМИ двигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Из это следует вывод — украинские боевики намеренно направили беспилотник на машину.

Ранее, писал 5-tv.ru, раненые журналисты дали первые показания о гибели Мартемьянова.

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