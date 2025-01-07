В Минобрнауки РФ анонсировали переход вузов на новую систему образования

|
Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

В Минобрнауки РФ анонсировали переход вузов на новую систему образования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 2023 года в отдельных вузах действует пилотный проект, в рамках которого студенты не обучаются по программам бакалавриата.

Университеты в России перейдут на новую систему высшего образования с 2026 года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки РФ.

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

К этому сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты. При этом в ведомстве подчеркнули, что студенты, которые обучаются по действующим сейчас образовательным программам, смогут завершить их освоение.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект по реформе высшего образования. В нем принимают участие шесть ведущих вузов России. В рамках этого пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. Таким образом, исключается понятие «бакалавр». С 1 сентября 2026 года такая система будет действовать повсеместно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования. Ее сопредседателями стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым
9:38
«Внимательно следим»: пострадали ли россияне при землетрясении в Тибете
9:20
«Пользуемся обогревателями»: жители Приднестровья адаптируются к жизни без света и газа
9:02
Борьба с отеками: как быстро привести себя в порядок после праздников
8:45
В Минобрнауки РФ анонсировали переход вузов на новую систему образования
8:40
Рождественский стол по старинному рецепту: чем 7 января угощали гостей на Руси

Сейчас читают

Артиллеристы армии России рассказали об освобождении Курахова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год