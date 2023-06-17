Супруг в кроссовках и футболке: актриса Анна Чиповская вышла замуж

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу по цеху Дмитрия Ендальцева

Супруг в кроссовках и футболке: актриса Анна Чиповская вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Девушка вступила в брак с коллегой по цеху.

Актриса Анна Чиповская вышла замуж за коллегу по цеху Дмитрия Ендальцева. Пара не афишировала свою свадьбу. Поэтому фанаты ничего не подозревали. Но уже после торжества знаменитость поделилась фотографией с торжества.

Раньше Чиповская не хотела обзаводиться семьей, но ради Ендальцева актриса изменила свое мнение. В своем личном блоге девушка опубликовала фотографию из ЗАГСа. На снимке актриса стоит в белом платье и с цветами. Церемония выглядит весьма скромно. Например, на фото у Чиповской незаметно сногсшибательной укладки волос или яркого макияжа. А ее избранник и вовсе пришел в кроссовках, в футболке и куртке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анна Чиповская рассказала, как испугалась сильной потери веса в 24 года. Девушка призналась, что она стала весить 45 килограммов. Она предполагала, что у нее анорексия. Но девушка хорошо питалась, поэтому это было невозможно.

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