Число погибших при землетрясении в Тибете возросло до 95 человек

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Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете выросло до 95

Число погибших при землетрясении в Тибете возросло до 95 человек

Фото: Reuters/Стрингер

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Еще 130 человек получили травмы различной степени тяжести.

При землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли 95 человек, еще больше сотни получили травмы, им оказывается помощь, информируют журналисты Центрального телевидения страны.

По предварительной информации местных СМИ, очаг землетрясения находился на глубине в десять километров. Уже в первые минуты китайские журналисты сообщили минимум о пятидесяти жертвах и многочисленных разрушениях, еще спустя считанное время количество пострадавших и погибших резко возросло.

Как уточняют спасатели, подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших. На местах ведется спасательная операция — поиском пострадавших заняты местные экстренные службы и представители Нацкомитета по предупреждению, смягчению последствий и оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился использовать все возможные ресурсы для поиска и оказания помощи людям, оказавшимся под завалами.

«Необходимо усилить мониторинг землетрясений и раннее предупреждение, своевременно выделять аварийно-спасательные материалы, как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру», — приводят слова политического лидера китайские СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что землетрясение в китайском Тибете унесло жизни 53 человек.

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